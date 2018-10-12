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18:05 | 16.10.2018

Фото предоставлено организаторами фестиваля

В Екатеринбурге 25-летие Конституции РФ отметят трехдневным музыкальным фестивалем

25-летие российской Конституции и 3 года со дня открытия Ельцин-центра — обе эти даты в Екатеринбурге отметят в ноябре большим трехдневным музыкально-познавательным фестивалем «Слова и Музыка Свободы — СМС», который пройдет на главных площадках Ельцин-центра.

Фестиваль «Слова и Музыка Свободы» соединит дух свободы, рожденный в 90-е, с героями новой музыки и новых медиа. Именно музыка и журналистика стали в 90-е годы символом перемен. Русский рок и независимое телевидение были пронизаны духом свободы, и сегодня он вдохновляет новые поколения. На смену рок-волне пришли рэперы, на смену традиционному телевидению — интернет с его безграничными цифровыми возможностями.

Вечером 23 ноября фестиваль откроется спектаклем «Господин Хороший» с программой «Не вопрос!». Проект «Господин Хороший» — прямой наследник «Гражданина Поэта», родившегося в 2011 году и набравшего поистине всенародную популярность. Новая программа «Не вопрос!» — это своеобразная пресс-конференция, ответы «Господина Хорошего» (лицом проекта выступает Михаил Ефремов) на актуальные вопросы современности. За все время существования «Гражданин Поэт» и «Господин Хороший» дали больше 100 концертов в Москве, Петербурге, Нью-Йорке, Таганроге, Лос-Анджелесе, Лондоне, Волгограде, Сан-Франциско, Одессе, Берлине и т. д.

24 и 25 ноября гостей ждет разговорный марафон «Свободные медиа: от ТВ 90-х к YouTube 2010-х». Ведущие видеоблогеры — «миллионники» и легендарные звезды телевидения обсудят эволюцию российских медиа. Телеведущие Николай Сванидзе и Александр Любимов, бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и другие станут участниками дневной программы фестиваля.

И самое главное — вечерняя музыкальная программа, состоящая из групп, ставших легендарными в 90-е, и музыкантов, только родившихся в это время.

Хедлайнером первого, рок-н-ролльного музыкального дня фестиваля (24 ноября) станет Дельфин, уже два десятка лет продолжающий радовать своих фанатов. Также в этот день на сцену фестиваля выйдут поэт и музыкант, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, поэт и музыкант Вася Обломов, екатеринбургский музыкант и пародист Кирилл Нечаев.

Второй музыкальный день будет посвящен хип-хоп-культуре. Хедлайнером этого дня станет хип-хоп-исполнитель Антоха МС и рэп-группа «Каспийский Груз». Исполнители легендарных «Доедешь — пиши», «Табор уходит в небо», «Город невест» и других обещают зрителям прощальное выступление — в 2017-м музыканты объявили, что записали последний альбом.

Приобрести билеты на фестиваль «Слова и Музыка Свободы — СМС» можно в кассах города.

Информационная справка

Ельцин-центр в Екатеринбурге — первый президентский центр в России, задача которого — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х. Открывшийся в конце 2015 года, он уже стал одной из самых интересных площадок страны для реализации современных гуманитарных проектов. Ядро центра — Музей первого президента России, уникальная мультимедийная экспозиция, построенная на новейших технологиях. Над музеем работали лучшие специалисты музейного дела.

© «Вечерние Ведомости»

 


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