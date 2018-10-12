В Екатеринбурге подведут итоги конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья

17:37 | 16.10.2018

На фото - Ксения Безуглова

В Екатеринбурге с 26 сентября по 17 октября проходит масштабный социально значимый проект — конкурс «Мисс Цивилизация Урал». Это региональный этап всероссийского конкурса особенной красоты. В нем принимают участие 14 девушек в возрасте от 20 до 40 лет с ограниченными возможностями здоровья.



Участницы с 26 сентября были вовлечены в процесс внутреннего и внешнего преображения: прошли мастер-классы по светскому этикету, созданию модного образа, основам макияжа и прически, арт-дизайну одежды, актерскому мастерству, фотопозированию, дефиле и другие. Погрузились в историю российского государства в мультимедийном парке «Россия — моя история», стали героинями XVIII века в атмосферной фотосессии в «Эрмитаже».



Проходить этапы конкурса, раскрывать свой потенциал, поверить в себя и свои возможности участницам помогали команды волонтеров. Они вместе с девушками подготовили творческие задания и представят их на финале конкурса. Программа финального шоу включает знакомство с участницами, дефиле конкурсанток в вечерних платьях, творческие визитки и номера каждой финалистки, награждение победительниц.



В финале будет определена победительница — Мисс Цивилизация Урал. Остальные участницы разделят номинации «1-я вице-мисс», «2-я вице-мисс» и иные, в том числе от партнеров конкурса, сообщают организаторы мероприятия.



В состав конкурсного жюри войдет Ксения Безуглова — общественный деятель, доверенное лицо Президента РФ по делам инвалидов, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, обладательница титула «Мисс мира» среди девушек на инвалидных колясках, глава благотворительного фонда «Возможно всё». Ксения лично вручит корону победительнице.



Финал конкурса состоится завтра, 17 октября, в банкетном зале отеля Angelo (Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55a). Сбор гостей в 18:30. Начало конкурса в 19:00. Окончание мероприятия в 20:30. Вход свободный. Для бронирования места необходимо пройти регистрацию у организаторов конкурса.