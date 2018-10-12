В Екатеринбурге нашли подростка, который пропал по дороге домой

17:17 | 16.10.2018

Поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге нашли живым пропавшего накануне 13-летнего Егора. Он был у отца на Юмашева, после чего решил отправиться домой, к матери, в Академический, и по пути исчез. Телефона у мальчика с собой не было.



Выяснилось, что ребенок заблудился. Его нашли в торговом центре на улице Репина.



«В отношении несовершеннолетнего противоправных действий совершено не было. С подростком и его родителями проведена профилактическая беседа», - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.