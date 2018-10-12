Евгений Куйвашев побывал на стройке ледовой арены «Авто» в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня проверил ход строительства ледовой арены «Авто» в микрорайоне Солнечный на юге Екатеринбурга.Напомним, что ранее команда «Авто» выиграла грант на возведение ледовой арены. Спортивный комплекс будет состоять из взрослой и детской ледовых площадок, зала с искусственным ледовым покрытием, фитнес-зала, зала для игровых видов спорта и интерната для юных хоккеистов из всей Свердловской области.Евгений Куйвашев осмотрел все помещения и площадки для тренировок. По мнению главы Среднего Урала, появление арены позволит воспитать новое поколение талантливых спортсменов.