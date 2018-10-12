В Екатеринбурге на месяц перекрыли улицу Гастелло и переулок Широкий

15:16 | 16.10.2018

Яндекс. Карты

В Екатеринбурге перекрыто движение по по переулку Широкому (от Щербакова до Мраморской) и по улице Гастелло (от переулка Широкого до переулка Каслинского). Это связано с проведением работ по устройству ливневой канализации.



Ограничения будут действовать с 16 октября по 16 ноября. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на временные знаки.