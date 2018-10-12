На Урале директор предприятия, не сделавший запись в трудовую книжку работника, осужден на реальный срок

15:04 | 16.10.2018

dolmedia.ru

Мировой судья судебного участка № 1 Верхнесалдинского судебного района приговорил к 10 месяцам в колонии строгого режима генерального директора предприятия Алексея Михалева.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина осужден за неисполнение решения суда, который обязал внести в трудовую книжку работника запись о трудоустройстве.



«Михалев, будучи неоднократно предупрежденным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, умышленно и злостно продолжал его не исполнять», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.



Судимость уральца стала отягчающим обстоятельством по уголовному делу.