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14:41 | 16.10.2018
Уральские юристы сомнительно отнеслись к инициативе экспертов ЦСР по реформированию ТСЖ
По замыслу ЦСР, в товарищество обязательно будут включаться все владельцы жилья в многоквартирном доме и все они будут делить между собой субсидиарную ответственность по общим обязательствам. Если кто-то из собственников задолжал за услуги по управлению, ремонту и содержанию общего имущества в доме, то остальные должны будут погасить эту задолженность, а затем взыскать ее с виновного.
В документе предлагается несколько вариантов такого взыскания. В частности, если задолженность за услуги ЖКХ составляет шесть месяцев и более, то в качестве обеспечительной меры помещение должника становится залогом. В дальнейшем, если должник в установленный законом срок не гасит долг, помещение по решению суда может быть передано ТСЖ.
В ЦСР отмечают, что нынешняя модель, при которой параллельно существуют и члены ТСЖ, и «неприсоединившиеся» собственники, оказалась неэффективной и нестабильной.
В Минстрое отнеслись к предложению сомнительно, добавив, что в инициативе «усматривается нарушение конституционного принципа права свободы собственности».
Руководитель юридического агентства «ДФ» Евгений Осинцев в комментарии для veved.ru заявил, что изменение действующего законодательства для введения новой схемы работы ТСЖ по проекту Центра стратегических разработок «вряд ли возможно».
«Поскольку данные изменения предполагают возможность посягательства на конституционное право гражданина на жилище, изменения нужно будет внести не только в Гражданский кодекс, но и в Жилищный кодекс, Конституцию России и ряд иных Федеральных законов, таких как: ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ «Об исполнительном производстве» и другие. Помимо этого, граждане будут очень сильно зависеть от ТСЖ, большинством которых управляют люди без юридического образования, и может начаться полнейший «правовой беспредел», поскольку ТСЖ получат доступ имуществу и финансам людей», – говорит Евгений Осинцев.
Юрист отметил, что в каждом доме всегда есть неплательщики жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и есть люди, у которых с председателями ТСЖ конфликтные отношения.
«По проекту экспертов Центра стратегических разработок за должников по ЖКХ определенное время будут платить дисциплинированные члены ТСЖ, а потом квартиры должников будут арестовываться, и через полгода жилье пойдет либо с молотка в пользу ТСЖ, либо те, которые занимают муниципальную площадь, будут выселяться, а вновь прибывшие, видимо, расплачиваться за них собственными средствами. Когда дело дойдет до получения и раздела денежных средств, проблем будет еще больше», – прогнозирует Евгений Осинцев.
Он также добавил, что обратить взыскание на единственное жилье невозможно по законодательству РФ.
«Да и суды не позволят это из-за долга в 100 тысяч рублей, тем более при наличии у должника несовершеннолетних детей. Таким образом, членам ТСЖ расплатившись по чужим долгам, рассчитывать на компенсацию будет трудно. Помимо этого представителей ТСЖ в соответствии с положениями статьи 399 ГК РФ просто «затаскают» по судам», – считает юрист.
Кроме этого, по его словам, существует риск, что владельцы социальных квартир не будут участвовать в компенсации затрат ТСЖ, а их долги обяжут выплачивать соседей-собственников.
© «Вечерние Ведомости»
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