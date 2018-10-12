В Свердловской области «мусорную реформу» перенесли на 1 января

14:35 | 16.10.2018

net-musora.com

В Свердловской области снова перенесли так называемую мусорную реформу. Как сообщил на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, новая система по вывозу отходов заработает с 1 января 2019 года, в соответствии с федеральным законом.



По словам министра, перенесение сроков связано с утверждением новой схемы размещения отходов.



«Информация о переносе сроков реформы официально доведена и до муниципальных образований, и до региональных операторов. До этого времени все вопросы по сбору, транспортировке и утилизации коммунальных отходов по-прежнему находятся в ведении органов местного самоуправления», - сказал Смирнов.



Ранее планировалось, что региональные операторы по обращению с твердыми бытовыми отходами в Свердловской области начнут работать с июля, однако изменения перенесли на 1 ноября.