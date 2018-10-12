Новым вице-мэром Екатеринбурга по вопросам благоустройства назначен Алексей Бубнов

14:10 | 16.10.2018

egd.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил на пост заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, ранее занимавшего должность руководителя Счетной палаты города.



На этой должности Бубнов сменил Евгения Архипова, который покинул мэрию. Стоит отметить, что поводом для того, чтобы не продлять трудовой договор с Архиповым, послужил целый ряд нерешенных городских проблем. В их числе, и неудавшаяся транспортная реформа, и «мусорный коллапс», возникший в некоторых районах города в последний месяц, в результате чего новый мэр уральской столицы получил предостережение от городского прокурора.



За время своей чиновничьей карьеры, начавшейся в 2003 году с работы в городской администрации, Алексей Бубнов длительное время занимал должность замглавы администрации Кировского района, затем в 2010 году перешёл на работу в ЦВО, где был назначен на должность замруководителя регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа. Прорабов там три года перешёл на работу в правительство Свердловской области, с 2013 по 2014 годы курировал вопросы экономики и финансов в должности замминистра общего и профессионального образования. Затем, снова перейдя на работу в городскую администрацию, занял пост главы Счетной палаты уральской столицы, где и проработал, по сей день.



Стоит отметить, что на сегодняшний день остаются без руководителей еще целый ряд департаментов администрации города. В частности, пустуют кресла глав департамента архитектуры, информационно-аналитического департамента, комитета по жилищной политике и комитета по экологии. Кроме того, с сегодняшнего дня в мэрии Екатеринбурга становятся вакантными должности двух вице-мэров – заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления и заместителя Главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, занимаемые уволенными Вадимом Дударенко и Сергеем Тушиным, соответственно.