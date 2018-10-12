Новости дня
12:54 | 16.10.2018
retailtrends.nl
В уральской столице пройдет конференция, посвященная «цифровой революции»
Тема конференции в этом году: «Цифровая революция». Участники обсудят вопросы информационной безопасности, цифровой экономики, импортозамещения.
Среди участников - представители органов местного самоуправления и государственной власти, а также представители компаний сферы информационных и коммуникационных технологий.
Программа мероприятий опубликована на сайте.
© «Вечерние Ведомости»
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