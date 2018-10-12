Евгений Куйвашев поздравил свердловских дзюдоистов, взявших медали чемпионата России

12:44 | 16.10.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Федерацию дзюдо Свердловской области и уральских спортсменов, завоевавших награды на чемпионате России в Грозном.



Соревнования проходили с 9 по 14 октября. Свердловские дзюдоисты взяли восемь наград: Сахават Гаджиев и Яна Полякова заняли первые места, Наталья Голомидова и Ольга Титова стали третьими, Ольга Титова, Яна Полякова, Фуад Хаспладов и Надежда Еремеева в составе команды завоевали бронзовые медали.



«Восемь медалей уральских спортсменов и третье место команды Свердловской области по итогам личного первенства — это отличный результат, показатель высокого уровня уральской школы дзюдо и подготовки уральских спортсменов, укрепление статуса региона как развитого спортивного центра страны», — говорится в поздравлении губернатора.