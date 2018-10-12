Ледовый городок на площади 1905 года посвятят сказам Бажова

12:31 | 16.10.2018

конкурсная документация

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется организацией и обслуживанием традиционного ледового городка на площади 1905 года.



В этом году праздник на главной площади уральской столицы будет посвящен 140-летию со дня рождения Павла Бажова, городок будет оформлен в стилистике его сказов.



«Ледовый городок в Екатеринбурге на площади 1905 года превратится в сказочный "бажовский" лес с огромными сугробами, вспыхивающими таинственными огнями, и наполнится героями из сказов», — говорится в конкурсной документации.



Отмечается, что площади установят восемь натуральных елей: три — высотой не менее 12 метров, пять — высотой не менее 6 метров.



Ледовый городок обойдется городу в 23 млн рублей.