Екатеринбургская дума сформировала профильные комиссии и выбрала их председателей

11:59 | 16.10.2018

Сегодня, 16 октября, депутаты Екатеринбургской городской думы сформировали новый состав профильных комиссий и избрали их председателей. Стоит отметить, что председатель городской думы Игорь Володин поприсутствовал на заседаниях практически всех комиссий и лично выдвигал кандидатуры будущих председателей.



В результате слаженных действий прогубернаторской команды депутаты, которых принято считать членами «списка Тунгусова» и которые представляют интересы бывшего состава городской администрации, остались без постов председателей.



Так, комиссию по бюджету возглавила Елена Бондаренко, руководить комиссией по муниципальной собственности будет Михаил Вечкензин, комиссию по городскому хозяйству возглавил Александр Колесников, за него проголосовали 7 из 11 членов комиссии, таким образом, попытка оставить в качестве бессменного руководителя этой комиссии Владимира Крицкого потерпела провал.



То же самое произошло и с Владимиром Смирновым, который претендовал на должность председателя комиссии по экономическому развитию. Депутаты поддержали Григория Вихарева, именно он и стал председателем.



Выдвинутая Володиным как безальтернативный кандидат Римма Скоморохова возглавила комиссию по здравоохранению и социальной политике.



Рекомендованная фракцией партии «Единая Россия» директор школы № 67 Галина Арбузова единогласно избрана председателем комиссии по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политике. Также по рекомендации фракции «Единой России» и председателя думы Игоря Володина комиссию по местному самоуправлению возглавил Алексей Вихарев, его оппонент Сергей Шадрин не получил достаточной поддержки коллег по думе.



Герою России Сергею Воронину досталась самая малочисленная комиссия — по вопросам безопасности жизнедеятельности.



Выбирать заместителей председателей комиссий, как того требовал регламент и на что обратил внимание коммунист Андрей Пирожков, сегодня не стали. Большинство депутатов поддержали Александра Караваева, который сказал, что сегодняшние заседания комиссий не первые, а «внеочередные», поэтому избирать заместителей председателей комиссий непосредственно сейчас необходимости нет. Предполагается, что решения по этому вопросу будут приняты комиссиями сегодня же, но в отдельном порядке.



Также стоит отметить, что в каждую комиссию вошло от 5 до 11 человек, однако в следующем году планируется ограничить членство 9 человеками.