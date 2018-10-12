В Екатеринбурге пропал 13-летний подросток

11:26 | 16.10.2018

Накануне, 15 октября, в Екатеринбурге пропал 13-летний Егор Цзян. Он был у отца на Юмашева, после чего решил отправиться домой, к матери, в Академический, и по пути исчез. Телефона у мальчика с собой не было. Родители считают, что Егор мог заблудиться.



Приметы подростка: рост 160 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. Был одет в синюю куртку, штаны цвета хаки, черные ботинки, полосатую футболку.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Егора, просят звонить координатору поиска: 8-9000-44-02-20 (Наталия).