В Екатеринбурге покажут драму по оскароносному сценарию Вуди Аллена

22:36 | 15.10.2018

Фото: obltv

МХТ имени Чехова привез в Екатеринбург сценическую версию знаменитого фильма Вуди Аллена «Мужья и жены». Постановку можно будет увидеть только завтра в ТЮЗе.



Драму с огромным содержанием комедии поставил известный театральный режиссёр Константин Богомолов. В его руках сюжет первоначальной, типичной для творчества Аллена истории, почти не изменился. Две супружеских пары среднего возраста, проживающие в Нью-Йорке, решают развестись. Однако каждая семья подходит к расставанию по-своему, местами пытаясь сгладить острые углы. Зрителей ждёт неожиданная развязка в жанре «драмеди» - синтезе драмы и комедии. Эта история никого не оставит безразличным – над её финалом размышлять придётся долго.



Несмотря на то, что спектакль показывают в Театре юного зрителя, на афише пометка «18+». Еще одна особенность – огромный экран, расположенный на сцене. Крупным планом на него транслируются лица актеров, так что зрители могут увидеть эмоциональные переживания героев пьесы в мельчайших подробностях.