Чтобы выступить в Екатеринбурге, Стингу потребуется чёрная комната

21:30 | 15.10.2018

Фото: РИА Новости

Теперь, чтобы выступить в Екатеринбурге, британскому исполнителю Стингу понадобятся не только музыканты и микрофон, но и чёрная комната. Такое требование легендарный певец указал в своём техническом райдере.



Как рассказал журналистам организатор выступления Иван Гомельский, просьба Стинга вполне посильная и даже нормальная — чёрная комната нужна ему для занятий йогой.



«Нормальный райдер, человеческий. Он же йог, у него медитация, чёрная комната», — пояснил Гомельский.



Организатор отметил, что сеанс медитации стоит в расписании после репетиции. Также он раскрыл настоящую тайну: в уральскую столицу певец привезёт свою кухню и личного повара.



«Повар — тетушка Чарли, мы ее знаем. Готовит очень вкусно, прямо нереально. Главное, русских кормит тоже», — добавил он.



Собеседник также отметил, что Стинг обязательно исполнит свои хиты, которых так ждут его поклонники. Планируется, что концерт в «Екатеринбург-ЭКСПО» 5 ноября посетит около 10 тыс. зрителей.