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21:30 | 15.10.2018
Фото: РИА Новости
Чтобы выступить в Екатеринбурге, Стингу потребуется чёрная комната
Как рассказал журналистам организатор выступления Иван Гомельский, просьба Стинга вполне посильная и даже нормальная — чёрная комната нужна ему для занятий йогой.
«Нормальный райдер, человеческий. Он же йог, у него медитация, чёрная комната», — пояснил Гомельский.
Организатор отметил, что сеанс медитации стоит в расписании после репетиции. Также он раскрыл настоящую тайну: в уральскую столицу певец привезёт свою кухню и личного повара.
«Повар — тетушка Чарли, мы ее знаем. Готовит очень вкусно, прямо нереально. Главное, русских кормит тоже», — добавил он.
Собеседник также отметил, что Стинг обязательно исполнит свои хиты, которых так ждут его поклонники. Планируется, что концерт в «Екатеринбург-ЭКСПО» 5 ноября посетит около 10 тыс. зрителей.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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