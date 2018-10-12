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19:57 | 15.10.2018

В Екатеринбурге на улице Малышева автомобиль снес ограждение и перевернулся

В центре Екатеринбурга, на улице Малышева, автомобиль врезался в ограждение и от удара перевернулся. По информации очевидцев, виновником ДТП стал даже не владелец автомобиля — в припаркованный фургон сел мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии.

В Екатеринбурге на улице Малышева автомобиль снес ограждение и перевернулся


По словам очевидцев происшествия, заведенный фургон стоял возле кафе, в то время как его водитель разгружал товар. В это время в машину сел мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Но долго проездить на машине не удалось: угонщик проехал всего несколько метров, затем столкнулся с Toyota Corolla и другой «газелью», вылетел на тротуар, снёс ограждение и перевернулся.

В Екатеринбурге на улице Малышева автомобиль снес ограждение и перевернулся


В настоящее время точные обстоятельства ДТП неизвестны. Фургон по-прежнему находится на проезжей части, однако затора на дороге нет.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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