В честь Дня народного единства в Екатеринбурге проведут фестиваль единоборств и боевых искусств

17:43 | 15.10.2018

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С 1 по 4 ноября в Екатеринбурге пройдет Окружной фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств, приуроченный ко Дню народного единства. Участниками мероприятий станут дети, подростки и учащаяся молодежь до 27 лет.



В программе фестиваля – соревнования по айкидо, армейскому рукопашному бою, армрестлингу, боксу, всестилевому каратэ, грепплингу, гиревому спорту, джиу-джитсу, кикбоксингу, киокусинкай, капоэйре, керешу, мас-рестлингу, самбо, силовому экстриму, тайскому боксу.



Фестиваль пройдет на двух площадках – во Дворце игровых видов спорта и в спортивном комплексе Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.