Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном. Обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.Отметим, что сейчас в Екатеринбурге проходят «Дни Швеции». На Урал приехали представители «Вольво Тракс», «Ферронордик Машины», «Альфа Лаваль» и «ФлексЛинк». Глава Среднего Урала предложил рассмотреть возможность локализации производств этих компаний в Свердловской области.«Такие предприятия могли бы производить оборудование для горных работ, металлургии, нефтегазового сектора. Отмечу, что, несмотря на сложную политическую конъюнктуру, нам удается поддерживать связи с иностранными партнёрами и выходить на новый уровень», — сказал Евгений Куйвашев.Также Среднему Уралу интересен опыт Швеции в сфере энергосбережения, переработки твердых бытовых отходов.«Посольство Швеции в России одной из основных своих задач видит расширение контактов с бизнесом, общественными и образовательными организациями, культурный обмен. Кроме того, Швеция имеет большой опыт в сохранении экологии — снижении воздействия предприятий на природу. Этот опыт может пригодиться и в вашем регионе», — сказал Петер Эриксон.В 2017 году объем взаимного внешнеторгового оборота между Свердловской областью и Швецией составил 46,7 миллиона долларов США. На Урале работают компании IKEA, машиностроительный концерн ABB, АО «Атлас Копко», «ЭлфаУрал», H&М, Tetra Pak.