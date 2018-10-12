Екатеринбургскую школу из-за кишечной инфекции закрыли на карантин

16:34 | 15.10.2018

7x7-journal.ru

Екатеринбургская школа №83 с 15 октября закрыта на карантин. Занятия прекращены на неделю, сообщается на сайте образовательного учреждения.



Карантин ввели из-за кишечной инфекции. Ранее четыре ученика школы обратились за медицинской помощью.



Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. Также свою проверку проводит прокуратура.



Организатором питания в школе является Школьно-базовая столовая № 41.