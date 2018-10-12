Нейромонах Феофан станет хедлайнером «Старого Нового Рока»

16:12 | 15.10.2018

radarmag.ru

Стали известны еще несколько хедлайнеров фестиваля «Старый Новый Рок». Среди них Нейромонах Феофан, американская группа Three for Silver и екатеринбургский камерный оркестр B-A-C-H.



Кроме перечисленных, на фестивале выступят: Найк Борзов, «Триагрутрика», «Черный обелиск», «Громыка», «Френдзона», «Аффинаж», «Быдлоцыкл», коллектив из Дании Brothers Moving и дуэт из Голландии Disco Dicks.



Фестиваль «Старый Новый Рок» пройдет пройдет в Екатеринбурге в Ельцин-центре 13 января.