Представлялся таксистом: полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от действий грабителя

10 октября в ходе спецоперации в Невьянске задержан подозреваемый в разбойном нападении на жителя Екатеринбурга — ранее судимый за совершение преступлений имущественного характера мужчина 1991 года рождения.По версии следствия, злоумышленник ограбил в районе улицы Малышева в Екатеринбурге мужчину 1977 года рождения: брызнул в лицо из газового баллончика и забрал деньги и золотую цепочку. Ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.В полиции считают, что задержанный может быть причастен к другим ограблениям. Предполагают, что мужчина действовал под видом таксиста.«В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый приезжал в Екатеринбург на автомобиле «Рено» серебристого цвета и под предлогом частного извоза находил потенциальных жертв. Применяя физическое насилие, он отбирал у клиентов все ценное. Стоит отметить, что потерпевших он искал около ночных заведений и, как правило, нетрезвых, чтобы не встретиться с отпором», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Если вы пострадали от действий данного гражданина, обращайтесь в полицию по телефонам 8-902-257-50-13, 8-982-654-03-67, (343) 356-42-07.