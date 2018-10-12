В Екатеринбурге выплатили многомиллионные долги по зарплате на двух предприятиях

15:24 | 15.10.2018

ohranatruda.ru

После вмешательства прокуратуры погашены долги по зарплате за август (более 22 млн рублей) перед 1 302 работниками ООО «Эльмаш» и АО «Уралэлектротяжмаш».



«Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга приняла весь комплекс мер прокурорского реагирования в отношении руководства данных предприятий с целью понуждения к выплате задолженности по заработной плате», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.



Напомним, что, по данным Свердловскстата на 1 октября, суммарная задолженность по заработной плате в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 37,1 млн рублей. О долгах перед работниками сообщили пять компаний.