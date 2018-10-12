Евгений Куйвашев сформировал аппарат губернатора и правительства Свердловской области

14:34 | 15.10.2018

newsae.ru

Сегодня, 15 октября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал ряд указов по формированию аппарата губернатора и правительства региона.



Первым заместителем руководителя аппарата — директором департамента по местному самоуправлению стал Вадим Дубичев. На него возложены обязанности по выработке и реализации единой политики в сфере местного самоуправления, взаимодействию с муниципалитетами, а также координация работы администраций управленческих округов.



До назначения заместителя губернатора — руководителя аппарата и заместителя губернатора — куратора внутренней и информационной политики исполнение этих обязанностей возложено на Вадима Дубичева.



Константин Устиловский назначен на должность первого заместителя руководителя аппарата — директора экспертно-аналитического департамента, Ильхам Ширалиев — на должность заместителя руководителя аппарата — директора департамента кадровой политики и контроля, Игорь Ромшин стал директором государственно-правового департамента, Виктор Ятло возглавил департамент протокола и организационного обеспечения, Марина Обрубова будет курировать вопросы документооборота и работу с обращениями граждан.



В ближайшее время губернатор назначит директоров департаментов внутренней и информационной политики.



Кроме перечисленного, в структуру аппарата будут входить и другие подразделения, в частности представитель губернатора и правительства в Законодательном собрании Свердловской области, управление по мобилизационной подготовке и некоторые другие.



Напомним, что ранее Евгений Куйвашев ликвидировал администрацию губернатора. Вместо нее появился новый государственный орган — аппарат губернатора и правительства Свердловской области.



«Впереди предстоит много напряженной работы. Необходимо в сжатые сроки провести все организационно-штатные мероприятия. И подготовить остальные кадровые указы по руководителям структурных подразделений. Аппарат губернатора и правительства Свердловской области сформирован максимально компактно, ряд руководящих должностей совмещены. Это сделано не только в целях экономии бюджетных средств, но и с целью повышения мобильности и эффективности работы. Центральным направлением работы является исполнение майского указа президента России Владимира Путина, выполнение нашей «Пятилетки развития». А задача на ближайший период — достижение социальных и экономических задач в рамках бюджетного процесса. Словом, целенаправленная работа по решению проблем уральцев, повышению качества жизни, динамичному развитию Свердловской области и каждого муниципалитета», — отметил Евгений Куйвашев.