В ДТП в Алапаевском районе погибли два человека, еще четверо — в больнице

14:15 | 15.10.2018

отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В ДТП, которое произошло сегодня утром на 16-м километре автодороги Верхняя Синячиха — Махнево — Болотовское, погибли два человека.



По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 при движении со стороны поселка Верхняя Синячиха в направлении поселка Бубчиково выбрал небезопасную скорость движения и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем ВАЗ.



В результате аварии погибли две женщины — пассажиры машины, выехавшей на встречку. Водитель этого же авто, а также трое пассажиров второй машины госпитализированы с различными травмами.



«На место происшествия выехали и работают сотрудники полиции под руководством врио начальника ГИБДД капитана Евгения Жаркова и руководителя территориального ОВД полковника Константина Кузнецова. Представители МВД устанавливают более подробные причины аварии. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее решение», — сообщает отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.