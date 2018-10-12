В Екатеринбурге произошел пожар в больнице. Эвакуировано 68 человек

Сегодня днем произошел пожар в медико-санитарной части АО «Уралтрансмаш» на улице Короленко, 7. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 11 человек, еще 57 человек в целях безопасности покинули соседнее здание.В тушении пожара задействованы 24 человека личного состава, 9 единиц пожарно-спасательной техники.«В течение 14 минут пожарные справились с огнём на площади 20 кв. м в кабинете на втором этаже. Информация о пострадавших не поступала. Пожарно-спасательные подразделения ведут разбор и проливку конструкций», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.