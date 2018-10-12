На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле погиб рабочий

13:20 | 15.10.2018

Фото: zavodfoto.ru

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 14 октября около 17:20 в колесобандажном цехе № 1 АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» погиб рабочий.



По предварительной информации, резчик холодного металла зашёл в зону работающей пилы холодной резки, в результате чего был зажат между телегой передачи заготовок и станиной пилы. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.



В настоящее время прокуратурой Тагилстроевского района Нижнего Тагила проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. По завершении проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии.