Роспотребнадзор призывает свердловчан принять участие в акции «Минута чистых рук»

12:30 | 15.10.2018

eva.ru

15 октября отмечается Всемирный день мытья рук, учрежденный ООН и ЮНИСЕФ в 2008 году. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призывает жителей поддержать акцию «Минута чистых рук».



«Давайте напомним об этом себе и близким еще раз во Всемирный день мытья рук и уделим своему здоровью дополнительную минуту: 15 октября, с 12:00 до 12:01, в Свердловской области объявляется «Минута чистых рук», — сообщили в пресс-службе управления.



Эксперты уверены, что привычка мыть руки, которая считается очень банальной, может спасать тысячи людей ежедневно. Личная гигиена — одна из самых действенных профилактических мер таких болезней, как холера, гепатит, брюшной тиф, дизентерия, гельминтозы, ОРВИ, и многих других инфекций.