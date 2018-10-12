Из администрации Екатеринбурга уволены вице-мэры Тушин и Дударенко

11:50 | 15.10.2018

izkom.ekburg.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отправил в отставку заместителя главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина и замглавы по вопросам организации управления Вадима Дударенко. Информация об их уходе из мэрии появилась еще на прошлой неделе. Кто заменит чиновников, пока неизвестно.



Напомним, что ранее в отставку ушли замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов и замглавы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.