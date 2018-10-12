Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 октября 2018 года

11:44 | 15.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 14.10.2018 до 08:00 15.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 104 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 74 противоправных деяния. Из них одно умышленное причинение вреда здоровью, три грабежа, 14 краж, в том числе одна квартирная, два неправомерных завладения автотранспортом, 8 фактов мошенничества, 6 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 1 факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибло, ещё 4 человека получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 12 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 5160 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 74 сотрудника полиции, 4 сотрудника ОВО Росгвардии, 34 представителя частных охранных организаций и 2 члена ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.