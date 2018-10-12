На трассе Махнево — Алапаевск столкнулись два автомобиля

11:25 | 15.10.2018

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Сегодня утром произошло ДТП на 40-м километре трассы Махнево — Алапаевск (в районе поселка Верхняя Синячиха).



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, столкнулись два автомобиля. Спасатели с помощью специнструмента провели деблокировку пострадавших. С места ДТП госпитализировали двух человек.



В ГИБДД обещали предоставить информацию позднее.



«На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — сказали в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.