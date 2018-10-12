На Урале будут судить мужчину, избившего и похитившего девушку

10:53 | 15.10.2018

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В Верхней Пышме перед судом предстанет житель города Заречного 1979 года рождения, обвиняемый в похищении человека, незаконном проникновении в жилище и угоне.



По версии следствия, в июне мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно и проник в дом своей знакомой в Верхней Пышме, нанес ей телесные повреждения и, угрожая убийством, в автомобиле, принадлежащем потерпевшей, повез женщину в Заречный.



Автомобиль был задержан нарядом ДПС ГИБДД МО МВД России «Заречный», женщину освободили.



Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.