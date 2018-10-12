На Пермском тракте произошло ДТП с участием автобуса и семи автомобилей

10:20 | 15.10.2018

rocketmotors.ru

Сегодня утром на 340-м километре трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург произошло массовое ДТП. Как сообщили в «Дорожной диспетчерской службе – Урал», водитель автобуса потерял управление и столкнулся с попутно движущимся легковым автомобилем, чем спровоцировал столкновение еще нескольких машин. По имеющейся информации, в ДТП попали восемь транспортных средств. К счастью, никто не пострадал.



В районе аварии затруднено движение. Объезд организован через Старомосковский тракт. На месте работают оперативные службы и специалисты ФКУ «Уралуправтодор».



Водителей призывают сменить летнюю резину на зимнюю, быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.