Сегодня выберут главу Нижнего Тагила

09:15 | 15.10.2018

novygorod.info

Сегодня, 15 октября, в Нижнем Тагиле на заседании думы будет избран новый глава города.



Ранее конкурсная комиссия рекомендовала назначить мэром одного из трех кандидатов: врип мэра Владислава Пинаева (его кандидатура одобрена губернатором), учителя гимназии № 18 Данила Кукутина или главу местного отделения «Партии Роста» Евгения Рохлина.



При этом до голосования допущены все пять кандидатов, прошедших второй этап отбора — представление программы развития города и собеседование. Таким образом, в конкурсе также принимают участие общественник, блогер Илья Коровин и председатель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев.



Напомним, что 28 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного и назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области. До назначения нового мэра обязанности главы Нижнего Тагила перешли к заместителю Носова Владиславу Пинаеву.