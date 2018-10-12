Восемнадцатая победа подряд: в Екатеринбурге ХК «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев»

21:45 | 14.10.2018

Екатеринбургская хоккейная команда «Автомобилист» на домашней арене встретила уфимский «Салават Юлаев». Активная борьба завершилась для хозяев победой с минимальным преимуществом. Счёт матча - 1:0.



Автором единственного года оказался Евгений Грачёв. На 8-ой минуте первого периода он прорвался к воротам соперников и начал результативную атаку. За всю игру у каждой команды было лишь по два удаления, что считается большой редкостью. Последние минуты матча «Салават Юлаев» без остановок обваливал шквал атак на ворота Коваржа, но сравнять счёт им так и не удалось.



«Матч был напряженный, местами напоминал матч плей-офф. Соперник выглядел посвежее нас в атаке, в движении. Практически безупречно сыграл наш вратарь сегодня. Отдельное большое спасибо. Спасибо команде за стойкость, третий период играли на характере. График очень плотный, парни отдают все, что могут. Претензий к ним нет. Мы неплохо сыграли в обороне. Смогли сберечь один гол, это дорогого стоит», - прокомментировал победу своей команды главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт 16 октября с командой «Барыс». На этом завершится домашняя серия уральцев, и они отправятся в Череповец на встречу с «Северсталем».