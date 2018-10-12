На ЕКАД произошло ДТП, двое человек пострадали

17:21 | 14.10.2018

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Сегодня днем под постом на ЕКАД произошло ДТП с участием большегруза: тягач снеc два легковых автомобиля, есть пострадавшие.



Как сообщили очевидцы ДТП, вероятно, большегруз врезался в зад автомобиля Toyota, который, в свою очередь, из-за удара выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Kia. Оба легковых автомобиля съехали с автодороги и оказались в кустах.



На место ДТП оперативно подъехали машины скорой помощи и пожарные. В ДТП пострадали два человека - 69-летний мужчина и 68-летняя женщина. Оба доставлены в городскую больницу №24.



Также большегруз перекрыл несколько полос. Теперь на ЕКАД в районе развязки с дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ образовалась пробка.



Напомним, сегодня днем на этом же участке два автомобильных тяжеловеса попали в ДТП.