Ночью в Каменске-Уральском загорелось производственное помещение

14:42 | 14.10.2018

Фото: ua.news

Сегодня ночью в производственном помещении в Каменске-Уральском, в Заводском проезде, случился пожар. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров — вспыхнул шкаф электронной системы управления муфтонарезного станка.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, из горящего помещения были эвакуированы 20 человек. С огнем боролись 15 спасателей и 5 единиц техники. Причина пожара в настоящий момент неизвестна.