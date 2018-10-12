Новости дня
12:27 | 14.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 октября 2018 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 59 противоправных деяний.
За прошедшие сутки на территории области произошло 10 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.
За минувшие сутки на территории области проведено 20 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 19 370 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 139 сотрудников полиции, 4 сотрудника ОВО Росгвардии, 233 представителя частных охранных организаций и два члена ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.
Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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