Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 октября 2018 года

12:27 | 14.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 13.10.2018 до 08:00 14.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 104 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 59 противоправных деяний.



За прошедшие сутки на территории области произошло 10 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 20 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 19 370 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 139 сотрудников полиции, 4 сотрудника ОВО Росгвардии, 233 представителя частных охранных организаций и два члена ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.