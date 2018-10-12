В Екатеринбурге начнут открывать перекрытые улицы

12:07 | 14.10.2018

Сразу несколько улиц Екатеринбурга, перекрытых из-за ремонта теплосетей, откроются для движения автотранспорта в начале новой рабочей недели.



Так, на двух участках улицы Эскадронной, в промежутках от улицы Новосибирской до улицы Ляпустина и от переулка Дизельного до улицы Патриса Лумумбы, где ремонтные работы на тепловых сетях шли с 13 мая и проезд был закрыт, завершить работы и открыть проезд для автомобилистов планируют уже в понедельник, 15 октября.



Также, 15 октября, должен закончиться ремонт тепловых сетей на улице Красных Командиров, на отрезке от улицы Шефской до улицы Таганской, начатый 6 августа. Движение автотранспорта по улицам Эскадронной и Красных Командиров обещают открыть с 16 октября.



Самое долгожданное открытие для автомобилистов состоится 16 октября. В этот день, после окончания очередного длительного ремонта сетей теплоснабжения, проводимого местным филиалом ПАО «Т Плюс», обещают открыть сквозной проезд по улице Мамина-Сибиряка. Напомним, что работы на данном участке ведутся с 20 августа. Всё это время водители, двигающиеся с Уралмаша в центр города, вынуждены были объезжать перекрытый участок по и без того перегруженным улицам Восточной, Луначарского и Свердлова.



С этого же дня, 16 октября, автомобилисты смогут беспрепятственно ездить по улице Тверитина, на отрезке от Восточной до Мичурина, где с 22 августа тоже ремонтируют теплосети.