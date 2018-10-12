Стелу «Екатеринбург» на Челябинском тракте приведут в порядок

11:46 | 14.10.2018

Фото: Google.Maps

Стелу «Екатеринбург», установленную на Челябинском тракте, приведут в порядок. Ремонт конструкции обойдется в 119, 5 тысяч рублей.



Согласно информации с портала госзакупок, ремонт стелы включит в себя очистку жесткими щетками поверхности конструкции, помывку, огрунтовку, окраску на два раза. Сейчас мэрия Екатеринбурга находится в поисках исполнителя этих работ. Исполнителю, в свою очередь, предстоит справиться с работой за 10 дней.



Напомним, всего в столице Урала находятся три стелы «Екатеринбург»: на Новомосковском тракте, Тюменском тракте и Челябинском тракте.