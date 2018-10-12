11:29 | 14.10.2018

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В Екатеринбурге автомобиль ВАЗ протаранил стену магазина «Магнит» на Сурикова, 39. Об этом очевидцы сообщили в паблик «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».



По информации очевидцев, сначала автомобиль ВАЗ стоял на парковке, водителя в машине не было – а затем автомобиль сам покатился в сторону магазина «Магнит» и врезался в стену. К счастью, пострадавших нет.



Отмечается, что у ВАЗа, протаранившего стену магазина, отсутствовал в госномер. Подробности случившегося пока неизвестны.