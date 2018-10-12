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Новости дня


11:16 | 14.10.2018

Фото: skyscrapercity.com

В Екатеринбурге на нескольких мостах установят новые ограждения

В Екатеринбурге к концу текущего года планируют установить новые ограждения на мостах, которые проходят над автодорогами и железнодорожными путями.

Согласно информации с сайта госзакупок, до10 декабря ограждения должны быть установлены на мостах на Смазчиков, Шевченко, Халтурина, на пересечении улиц Волгоградской и Серафимы Дерябиной, Блюхера и Шефской, Егоршинского подхода и Малышева.

Отмечается, что установка ограждений на мостах обойдется в 4,5 миллиона рублей.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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