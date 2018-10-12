В Екатеринбурге на нескольких мостах установят новые ограждения

11:16 | 14.10.2018

Фото: skyscrapercity.com

В Екатеринбурге к концу текущего года планируют установить новые ограждения на мостах, которые проходят над автодорогами и железнодорожными путями.



Согласно информации с сайта госзакупок, до10 декабря ограждения должны быть установлены на мостах на Смазчиков, Шевченко, Халтурина, на пересечении улиц Волгоградской и Серафимы Дерябиной, Блюхера и Шефской, Егоршинского подхода и Малышева.



Отмечается, что установка ограждений на мостах обойдется в 4,5 миллиона рублей.