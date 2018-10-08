Евгений Куйвашев ликвидировал администрацию губернатора

19:45 | 13.10.2018

Фото: liveinternet.ru

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня подписал два ключевых указа, устанавливающих новую структуру власти в регионе. Оба указа направлены на упразднение администрации и появление вместо неё аппарата губернатора и правительства.



Соответствующие указы были опубликованы на портале правовой информации. Так, часть функций администрации губернатора будут переданы в новый орган власти, а часть – в департамент внутренней политики Свердловской области. Сама губернаторская администрация как орган будет упразднена.



Также в указе представлена схема новой кадровой структуры. Теперь у губернатора будет только один заместитель, который возглавит аппарат правительства и губернатора. У него в свою очередь будет два первых заместителя (один - глава департамента по местному самоуправлению, второй – глава экспертно-аналитического департамента) и ещё четыре заместителя, которые будут руководить департаментом кадровой политики, государственно-правовым и протокольным департаментом.



Также в новую структуру включены несколько управлений, секретариатов, пресс-секретарь губернатора, советники и помощники и полномочный представитель в заксобрании. Второй указ устанавливает должности в новой структуре и обозначает параметры госслужбы.



Ранее свердловское заксобрание одобрило законопроект губернатора об упразднении областной администрации. Это произошло почти сразу после сокращения ставки Владимира Тунгусова, который руководил администрацией губернатора.