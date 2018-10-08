К юбилею Владислава Крапивина в библиотеках Екатеринбурга его произведения будут звучать вслух

17:47 | 13.10.2018

Фото: МОБ

К юбилею знаменитого уральского детского писателя Владислава Крапивина в муниципальных библиотеках Екатеринбурга пройдёт Крапивинский фестиваль. Завтра известному детско-юношескому прозаику исполняется 80 лет.



Как рассказали организаторы, гости библиотек поделятся своими историями о знакомстве с творчеством Владислава Петровича и перечитают такие произведения, как «Мальчик со шпагой», «Дети синего фламинго», «Тень Каравеллы» и многие другие. При этом ходить в библиотеку, чтобы присоединиться к акции, не обязательно: любой желающий может записать видео и выложить его в соцсети с хештегами #Крапивин80; #читаемКрапивина.



Также завтра, 14 октября, в 17:00 в Малом зале библиотеки им. Крапивина прозвучат песни на стихи Владислава Петровича. Пение романсов станет финальным аккордом Крапивинского фестиваля.



Вход свободный.