Губернатор Куйвашев защищает аэропорт Кольцово от переименования

16:32 | 13.10.2018

Фото: aviav.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с защитой традиционного названия свердловского аэропорта Кольцово. Об этом глава региона написал в своём Instagram.



«А мне нравится название «Кольцово». Какое-то оно тёплое, уютное и родное. И ещё сюда так хорошо возвращаться: как по воздушному кольцу — домой», — запостил Куйвашев.



Однако комментировать образовавшуюся вокруг названия аэропорта дискуссию он не стал.



Напомним, с инициативой о присвоении российским аэропортам дополнительных наименований — фамилий великих русских деятелей — выступили Общественная палата РФ, Российское военно-историческое общество и Общество русской словесности. Инициаторы проекта заявляли, что прежние названия аэропортов упразднены не будут — они останутся, однако к ним прибавятся имена знаменитых уроженцев того города/региона, где они расположены.



Так, что касается аэропорта Кольцово, то министр культуры РФ Владимир Мединский предложил переименовать его в «Кольцово им. Василия Татищева». На его взгляд, такое название будет более удобным для распознавания.



«Никто не может вспомнить, как сейчас называется аэропорт в Екатеринбурге», — прокомментировал свою инициативу господин Мединский.



Проект «Великие имена России», в рамках которого путём народного голосования планируется определить имена выдающихся соотечественников, стартовал позавчера, 11 октября. Новые наименования присвоят 45 аэропортам страны. На Урале, помимо екатеринбургского Кольцово, в список вошли аэропорты Перми, Тюмени, Нового Уренгоя (ЯНАО), Сургута и Челябинска.