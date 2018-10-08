Екатеринбуржцы в последний раз обняли деревья у драмтеатра перед вырубкой

Сегодня в Екатеринбурге активисты устроили акцию протеста по вопросу о вырубке сквера на Октябрьской площади, где в целях строительства храма собираются вырубить все деревья. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новый день».Инициаторами акции выступили общественники, возмущённые тем, что столь редкие озеленённые территории города собираются пустить «под нож» ради строительства новой архитектуры.«Сегодня на каждого жителя Екатеринбурга осталось меньше одного квадратного метра зеленых насаждений. И решения этого года снова сократили эту цифру — Зеленая Роща, сад Вайнера, участок под снесенной телебашней, набережные Исети, «благоустроенные» дворы и обрезанные «под пень» аллеи. Те, кто принимает решения, продолжают гнуть свою линию и ставить горожан перед фактом: «Все уже решено» и «Приказы не обсуждаю». Мы точно знаем: если мы отвернемся, перестанем пробовать и искать решения — будет еще хуже. Мы предлагаем подойти чуть ближе к дереву, рассмотреть в нем друга и обнять», — призвали активисты.Обнять деревья собрались как заранее подготовленные люди, так и прохожие, заинтересовавшиеся флешмобом. В сумме поучаствовать в акции решились около 50 человек. Никаких лозунгов и плакатов, только гонг — единственное звуковое сопровождение флешмоба. Деревья горожане обнимали молча.Добавим, первые «обнимашки» в городе проходили, когда недовольные строительством храма пытались спасти от застройки пруд. Жителей Екатеринбурга на такую акцию приглашали трижды. Затем горожане «обнимали» телебашню, которую в итоге снесли.Фото: m.e1.ru