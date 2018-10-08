В Первоуральске сгорел строящийся двухэтажный коттедж

14:25 | 13.10.2018

Фото: группа «Инцидент Первоуральск»/«ВКонтакте»

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром в Первоуральске на улице Дмитрия Донского полностью сгорел строящийся двухэтажный дом.



Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 10:03. К месту возгорания выехали 3 единицы техники и 7 человек личного состава подразделений МЧС.



Не смотря на то, что огнеборцы проявили оперативность, уже в 10:20 открытое горение было ликвидировано, спасти дом не удалось – он сгорел полностью. Площадь пожара составила 168 квадратных метров.



Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 11:10.



Пострадавших во время пожара нет.