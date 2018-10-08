В Сирии задержали ребёнка из Екатеринбурга

13:45 | 13.10.2018

Фото: sarc.sy

В Сирии представители демократической армии страны задержали несовершеннолетнюю уроженку Екатеринбурга. Вместе с ней была и девушка из Дагестана. Девушек обнаружили в районе города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4 сообщают наши коллеги из URA.RU.



Задержанными оказались девочка-подросток А. из Екатеринбурга и 22-летняя Халифа Саланова из Дагестана. Они пытались покинуть зону боевых действий в долине Евфрата вместе с другими детьми. Отмечается, что ещё в 2014 году они попали в запрещённую на территории РФ террористическую организацию «Исламское государство». В пресс-службе Минобороны России не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.



Ранее боевики казнили 22-летнюю гражданку Бельгии марокканского происхождения. Примкнувшую к ним девушку обвинили в колдовстве. Ее обезглавили по приговору шариатского суда, напоминает агентство Nation News.