В Екатеринбурге стартует приём опасных отходов

13:00 | 13.10.2018

Фото: inkazan.ru

На следующей неделе в Екатеринбурге рядом с администрацией Кировского района заработает мобильный пункт приёма опасных бытовых отходов. Как сообщают в администрации, сдать можно старые ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы, ртутные термометры, использованные батарейки и неработающую оргтехнику.



Принимать отходы будут только два дня: 16 октября (вторник) с 15:00 до 19:00 и 19 (пятница) с 08: до 12:00.



В случае, если горожанам неудобно в эти дни, то для них будет работать стационарный пункт приёма на Пушкина, 9А, офис 210 – там находится муниципальное управление по решению проблем промышленных отходов. Он работает всю неделю: с понедельника по четверг с 08:30 до 17:00, а в пятницу – с 08:30 до 15:00.



Напомним, что выше перечисленные отходы ни в коем случае нельзя выбрасывать в общие мусорные контейнеры. Только одна пальчиковая батарейка, утилизированная вместе с бытовыми отходами, может загрязнить до 400 литров воды.

