Новости дня
13:00 | 13.10.2018
Фото: inkazan.ru
В Екатеринбурге стартует приём опасных отходов
Принимать отходы будут только два дня: 16 октября (вторник) с 15:00 до 19:00 и 19 (пятница) с 08: до 12:00.
В случае, если горожанам неудобно в эти дни, то для них будет работать стационарный пункт приёма на Пушкина, 9А, офис 210 – там находится муниципальное управление по решению проблем промышленных отходов. Он работает всю неделю: с понедельника по четверг с 08:30 до 17:00, а в пятницу – с 08:30 до 15:00.
Напомним, что выше перечисленные отходы ни в коем случае нельзя выбрасывать в общие мусорные контейнеры. Только одна пальчиковая батарейка, утилизированная вместе с бытовыми отходами, может загрязнить до 400 литров воды.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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