Автомобиль жителя Екатеринбурга расстреляли неизвестные

Житель Екатеринбурга пожаловался на вандализм сограждан. Ночью его автомобиль расстреляли неизвестные: на стёклах машины ни одного живого места.Фотографии израненной «ласточки» екатеринбуржец разместил в паблике «Инцидент Екатеринбург». По его словам, в ту роковую ночь автомобиль был припаркован на Белореченской, 13/1. Следы стрельбы владелец обнаружил только утром. Всё заднее стекло автомобиля готово было раскрошиться на мелкие осколки, а по середине виднелась небольшая дырка диаметром с пулю.Хозяин машины отметил, что автомобиль был припаркован по правилам и «никому не мешал». Теперь он намерен обращаться в полицию.